2021/07/31 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى سالم تترأس لجنة تحكيم مهرجان العراق الوطني للمسرح مشروع فني بين الدار العراقية للأزياء وخشبة يالادا السويدية بغداد – ياسين ياس تفتح مساء غد الاحد فعاليات مهرجان العراق الوطني للمسرح ،ويتضمن اليوم الأول برنامج موزع بين مبنى نقابة الفنانين العراقيين ومسرح سميراميس، فالافتتاح سيكون في النقابة بمعرض (لا أحد ياتي ..لا أحد هناك) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شذى سالم تترأس لجنة تحكيم مهرجان العراق الوطني للمسرح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شذى سالم تترأس لجنة تحكيم مهرجان العراق الوطني للمسرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).