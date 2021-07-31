توضيح من شرطة كربلاء بعد حريق في دائرة عسكرية بالمحافظة

2021/07/31 | 00:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً بشأن حريق حصل في دائرة عسكرية بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “الحريق حصل في كرفانيين ضمن دائرة استخبارات وأمن كربلاء ضمن تشكيلات وزارة الدفاع وليس من توابع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة”.

وبينت أن “الحريق حصل بالقرب من مبنى المصرف الزراعي قرب مبنى المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وإخماد الحريق من قبل الدفاع المدني ولم يكن هناك أي أضرار بشرية فقط تماس كهربائي بسبب جهاز تبريد (مكيف)”.

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