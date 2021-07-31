قتلى وجرحى في

2021/07/31 | 00:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن تعرض مجلس عزاء إلى اعتداء "إرهابي" في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "اعتداءً إرهابيًا على إحدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقوع قتلى وجرحى أثر هجوم استهدف مجلس عزاء في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين.

وإلى الآن، لم تعلن حصيلة نهائية لعدد الضحايا في الانفجار.

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