جواد: الحكومة فشلت اقتصاديا ووضع الانتخابات لازال مربكا

2021/07/31 | 00:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، مهند جواد، اليوم الجمعة، الحكومة فشلت في الملف الاقتصادي وملف اخراج امريكا ولا زال وضع الانتخابات مربكا، فيما بين انه ينبغي محاسبة السياسيين الذين استغلوا ممتلكات الدولة دون وجه حق.وقال جواد في برنامج حصاد الايام ان “ادارة الملف الاقتصادي والصحي واخراج القوات الامريكية وملف الانتخابات هي المهام […]

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