قتلى وجرحى جراء

2021/07/31 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن مسلحون، مساء الجمعة، هجوما على مجلس عزاء في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين في العراق، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

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