هجوم لداعش على ديالى

2021/07/31 | 00:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بهجوم لعناصر داعش على نقاط تابعة للجيش العراقي في ناحية جلولاء شمال ديالى.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (31 تموز 2021)، ان "عناصر داعش شنت هجوما على نقاط تابعة للجيش العراقي اللواء الاول في منطقة محصورة مابين سيطرة حلوان وناحية جلولاء شمال شرق ديالى."

وأضاف المصدر الى "اصابة جندي بجروح خطيرة في الهجوم واحتراق همر للجيش العراقي."

واشار المصدر ان "الهجوم لا يزال مستمرا الى الان."

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