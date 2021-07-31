توضيح من شرطة كربلاء بشأن حريق في احدى الدوائر العسكرية بالمحافظة

2021/07/31 | 00:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة شرطة كربلاء المقدسة،

بياناً توضيحياً بشأن حريق حصل في دائرة

عسكرية بالمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الحريق حصل في كرفانيين

ضمن دائرة استخبارات وأمن كربلاء ضمن

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