استشهاد منتسب بتعرض لداعش في ديالى

2021/07/31 | 00:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستشهاد منتسب في الأجهزة الأمنية اثر هجوم لعناصر من تنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر من داعش هاجموا ثكنة عسكرية متواجدة عند مقبرة حلوان في أطراف جلولاء بمحافظة ديالى.وأضاف، أن الهجوم أسفر عن استشهاد منتسب وحرق عجلة نوع "همر".

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