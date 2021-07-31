جرامالوجيا كثيفة: الخروج من نفق الثقفنة - فكري آل هير

2021/07/31 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فكري_آل_هير أصادف كل يوم كتابات يظن أصحابها أنهم من خلالها يقدموا مضاميناً بحثية، أو ما يتوهموا أنها تناولات ذات طابع علمي لمسائل مختلفة في التاريخ والفكر والآثار وووو..



وما شابه، في الوقت الذي تعكس كتاباتهم مدى فقرهم لأبسط قواعد التفكير المنهجي، ناهيك عن أدنى مستويات الخبرة الإجرائية في مجال القراءة والكتابة العلمية..!!- لا أتجنى على أحد، ولا استهدف شخصاً بعينه، وإنما أرصد ظاهرة قائمة بالفعل، ولدي ثقة كبيرة ......





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