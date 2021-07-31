تأملات وذكريات .. - مريم نجمه

2021/07/31 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه ؟ تأملات , وخواطر ..



هذه الذات , الذات .



هذه الذات الذاتية , جُزء صغير صغير من الذات الكونية الكبرى .



هي أيضا لم يعرفها أحد سوى الأحد يا لهذا السرّ , بل الأسرار! هذه ذاتي , التي لم يعرفها سوى ذاتي .



..حينما حاولوا التنفس الطبيعي دون الجهاز أوقفوا الحياة , ربما !؟ سافرت الروح ....



حيث درب السماء نور وضياء يا لوجع قلبي حينما غادرتِنا دون وداع ..!لم ......





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