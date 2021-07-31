تأملات وذكريات .. - مريم نجمه



تأملات وذكريات .. - مريم نجمه
2021/07/31 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه ؟ تأملات , وخواطر ..

هذه الذات , الذات .

هذه الذات الذاتية , جُزء صغير صغير من الذات الكونية الكبرى .

هي أيضا لم يعرفها أحد سوى الأحد يا لهذا السرّ , بل الأسرار! هذه ذاتي , التي لم يعرفها سوى ذاتي .

..حينما حاولوا التنفس الطبيعي دون الجهاز أوقفوا الحياة , ربما !؟ سافرت الروح ....

حيث درب السماء نور وضياء يا لوجع قلبي حينما غادرتِنا دون وداع ..!لم ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأملات وذكريات .. - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأملات وذكريات .. - مريم نجمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links