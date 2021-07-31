2021/07/31 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#مريم_نجمه ؟ تأملات , وخواطر ..
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#مريم_نجمه ؟ تأملات , وخواطر ..
هذه الذات , الذات .
هذه الذات الذاتية , جُزء صغير صغير من الذات الكونية الكبرى .
هي أيضا لم يعرفها أحد سوى الأحد يا لهذا السرّ , بل الأسرار! هذه ذاتي , التي لم يعرفها سوى ذاتي .
..حينما حاولوا التنفس الطبيعي دون الجهاز أوقفوا الحياة , ربما !؟ سافرت الروح ....
حيث درب السماء نور وضياء يا لوجع قلبي حينما غادرتِنا دون وداع ..!لم ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأملات وذكريات .. - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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