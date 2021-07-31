كورونا... العيد... ارتفاع الحصيلة.. أين المنطق؟ - حسن سمر

2021/07/31 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_سمر صراحة كان على الدولة في ظل الظروف الراهنة أن تقف أمام اللوبي الاقتصادي وتعلن بكل جرأة عن إلغاء الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى كما كانت لها الجرأة في الكثير من القرارت التي اتخذتها أزيد من عام ونصف.



حيث سايرت الوضع بإقرار سياسة التعليم عن بعد في المجال التربوي التعليمي.



كما استمر الإنتاج الاقتصادي بوثيرة لا تضر بمصلحة الوطن والمواطن أو على الأقل لا تؤدي به إلى الحافة والاختناق.



بالإضافة إلى الجرأة في ......





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