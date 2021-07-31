حزب البعث ودوره في تغيب سلطة 14 تموز من خلال رفعه شعار (الوحدة الفورية الاندماجية): (3-5) - عقيل الناصري

2021/07/31 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري من هذا يتضح أن ميشل عفلق، هو من أجبر القيادة القطرية لحزب البعث على رفع شعار الوحدة الاندماجية مع العربية المتحدة، ولهذا:- وما غائيته من رفع هذا الشعار غير المتوائم مع الماهيات الطبقية لثورة 14 تموز؟ ولا مع الظروف الموضوعية والذاتية للمجتمع العراقي المتعدد القوميات والاثنيات؛- ولِم تم رفعه والثورة لم تكتمل من حيث أمنها والحفاظ على ذاتها من التدخل الخارجي؟؛- وما هي الدوافع التي وراء رف ......





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