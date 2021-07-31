بالصور.. شهداء وجرحى حادث يثرب الإرهابي من مستشفى بلد

2021/07/31 | 01:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدينحصلت بغداد اليوم على صور لشهداء وجرحى حادث يثرب الإرهابي من مستشفى بلد.وكان مصدر امني في محافظة صلاح الدين افاد، بارتفاع حصيلة الهجوم الارهابي على ناحية يثرب بالمحافظة الى 13 شهيدا وأكثر من 18 جريحا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "ثلاثة من الشهداء من فوج طوارئ يثرب، 10 اخرين من المدنيين، فيما سقط 18جريحا، بينهم إصابات خطرة".

وتعرضت مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، الى هجوم ارهابي ما دفع القوات الامنية الى اعلان حالة الاستنفار فيها.

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