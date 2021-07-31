احباط تسلل لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/07/31 | 01:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، السبت، بان القوات الامنية احبطت تسللا لعصابات داعش الارهابية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "نقطة مرابطة امنية للجيش في منطقة حلوان شمال شرق بعقوبة تمكنت من احباط تسلل لداعش بالقرب منها".

واضاف ان "قوات الجيش انتشرت بكثافة باستخدام الدروع في محيط ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة، بعد محاولة التسلل والاشتباك مع داعش".

واشار الى ان "القوات الامنية تجري عمليات تمشيط واسعة لتعقب خلايا داعش في الوديان".

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