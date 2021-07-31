نجل القذافي يظهر في مقابلة صحافية مثيرة:عائد إلى السياسة

2021/07/31 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭- ‬صرّح‭ ‬سيف‭ ‬الإسلام‭ ‬القذافي،‭ ‬نجل‭ ‬الزعيم‭ ‬الليبي‭ ‬السابق‭ ‬معمر‭ ‬القذافي،‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬نادرة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬،‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬إحياء‭ ‬الوحدة‭ ‬المفقودة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬بعد‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الفوضى،‭ ‬ولمح‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬الترشح‭ ‬للرئاسة‭.‬ وقال‭ ‬سيف‭ ‬الإسلام‭ (‬49‭ ‬عاما‭) ‬وكان‭ ‬ابرز‭ ‬خلفاء‭ ‬والده‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬حياته،‭ ‬و‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬للمرة‭ […]

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