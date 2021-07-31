قتيلان في هجوم على ناقلة نفط قبالة ساحل عُمان

2021/07/31 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ ‭ ‬ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬بحرية‭ ‬وإعلامية‭ ‬متطابقة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ان‭ ‬هجوما‭ ‬جديدا‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬حيث‭ ‬قُتل‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬تشغّلها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬زودياك‭ ‬ماريتايم‮»‬،‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيال‭ ‬عوفر،‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬و‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ساعة‭ ‬الهجوم‭ ‬محمّلة‭ ‬بأي‭ ‬شحنة‭.[…]

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