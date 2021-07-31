2021/07/31 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعاء‭ ‬‭-‬‭ ‬عدن‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّهم‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬مديريتي‭ ‬نعمان‭ ‬وناطع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البيضاء،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬معركة‭ ‬جارية‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مأرب،‭ ‬معقل‭ ‬الحكومة‭ ‬الواقع‭ ‬شمالي‭ ‬المنطقة‭.‬ ‭ ‬وقال‭ ‬ناشطون‭ ‬مقربون‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتمالعي‭ ‬ان‭ ‬الحوثيين‭ ‬تقدنوا‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬البلدتين‭ . ‬وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يسيطرون على مديريتين في البيضاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يسيطرون على مديريتين في البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).