وزير الري في جنوب السودان لـ (الزمان): اتفقنا مع مصر على مشروع لتطهير بحر الغزال لدرء الفيضانات

2021/07/31 | 02:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الري‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬حالة‭ ‬الاستنفار‭ ‬القصوى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقت‭ ‬إخطار‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬باحتمالات‭ ‬حدوث‭ ‬فيضانات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬بفعل‭ ‬ازدياد‭ ‬معدلات‭ ‬سقوط‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬جبل‭ ‬أثيوبيا‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬المخاطر‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الفيضانات‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬بزيارة‭ ‬القاهرة‭ ‬للتباحث‭ ‬والتقى‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬المصري‭ ‬باحثاً‭ […]

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