الجديد.. في الاتفاق الجديد

2021/07/31 | 02:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في‭ ‬الأساس،‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بأية‭ ‬مهام‭ ‬قتالية‭ ‬بعد‭ ‬تحرير‭ ‬المدن‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬وان‭ ‬قواتها‭ ‬البالغة‭ ‬الان‭ ‬ألفين‭ ‬وخمسمائة‭ ‬جندي‭ ‬كانت‭ ‬تمارس‭ ‬دورا‭ ‬استشارياً‭ ‬واستخبارياً‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬عراقية،‭ ‬ولم‭ ‬تقم‭ ‬بالانتشار‭ ‬ومسك‭ ‬الأرض‭ ‬واقتحام‭ ‬مناطق‭ ‬ومساكن‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬تفعل‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬الرسمي‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠١١‬‭ ‬من‭ […]

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