سباق بلا نهاية لإنقاذ ضحايا الابتزاز الالكتروني في العراق

2021/07/31 | 02:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ انتشرت‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الاخيرة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الابتزاز‭ ‬الالكتروني‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وراح‭ ‬ضحيتها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬اللواتي‭ ‬تورطن‭ ‬بعلاقات‭ ‬صداقة‭ ‬او‭ ‬عاطفة‭ ‬مع‭ ‬اناس‭ ‬غرباء‭ ‬وجرى‭ ‬استغلال‭ ‬صورهن،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬الى‭ ‬تداعيات‭ ‬مجتمعية‭ ‬كبيرة‭ ‬لاسيما‭ ‬ان‭ ‬الطابع‭ ‬العشائري‭ ‬بات‭ ‬يغلب‭ ‬على‭ ‬الحياة‭.‬وتدخل‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬وقسم‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ […]

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