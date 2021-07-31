من ذكريات حرب الاحتلال 2003 - كريم الزكي

2021/07/31 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كريم_الزكي من ذكريات حرب الاحتلال نيسان 2003المكان مقتربات الخط السريع بين حي العدل وحي الجامعة غرب بغداد , وسمي في وقتها بمثلث الموت ولقطات أخرى من جانب الصرافة والكرخ في بغداد ومحافظة الموصل..قبل الخامس من نيسان تم نصب مدفعية مقاومة طائرات في الساحة أو الغابة بين الخط السريع والدور السكنية ومن ضمنها البيت الذي أسكن فيه مع بقية البيوت العشرة في شارعنا .



كان هناك كلام في المنطقة من قبل الج ......





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