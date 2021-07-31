برشلونة يخطط لصفقة تبادلية مع اليونايتد

2021/07/31 | 02:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيفكر نادي برشلونة الإسباني في إجراء صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يفكر برشلونة في عرض مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان على مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مقابل الحصول على المدافع السويدي فيكتور ليندلوف.وحاول برشلونة إعادة جريزمان إلى صفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد مقابل الحصول على خدمات متوسط الميدان ساؤول، إلا أن المفاوضات فشلت بين الجانبين.ويدرك برشلونة رغبة أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في تدعيم خط هجومه على الرغم من تجديد إدينسون كافاني لتعاقده مع الفريق.ويرحب البارسا بالدخول في صفقة تبادلية مع اليونايتد مقابل الحصول على خدمات ليندلوف، الذي ستتراجع حظوظه في المشاركة مع الفريق الأول بوصول رافائيل فاران وتواجد هاري ماجواير، إضافة إلى رغبة رونالد كومان في التعاقد مع مدافع.المصدر: كورة

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