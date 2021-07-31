الشرطة السعودية تقبض على 4 أشخاص بعد فيديو ترويع الناس

2021/07/31 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الجهات الأمنية في السعودية القبض على مجموعة أشخاص تعمدوا ترويع مرتادي الأماكن العامة عبر ارتداء أقنعة مخيفة وتصوير ذلك ونشره.

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