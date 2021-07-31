الصحة: فتح منافذ التلقيح حتى الثامنة مساءً

2021/07/31 | 02:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

فعَّلت وزارة الصحة والبيئة توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضية بتمديد فتح المنافذ التلقيحية حتى المساء بعد أن كان عملها للساعة الواحدة ظهرا، بينما اعلنت تفاوضها مع شركة فايزر لتوريد كميات اكبر من اللقاحات.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي اعلن مؤخرا اصدار توجيهات لوزارة الصحة بتمديد عمل المراكز الصحية الخاصة باللقاحات، حتى الثامنة مساءً بدلاً من الواحدة بعد الظهر، من ضمنها يوما الجمعة والسبت، من أجل فسح المجال أمام المواطنين، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً على تلقي اللقاحات.

وقال مدير تعزيز الصحة الدكتور هيثم العبيدي لـ"الصباح": انه تم "تفعيل قرار فتح جميع المنافذ التلقيحية في ايام الجمع والعطل الرسمية وبدفعتي عمل صباحية ومسائية".

واوضح أنَّ "اللقاحات تصل إلى العراق اسبوعيا لا سيما فايزر على شكل دفعات بين 400 - 600 الف جرعة، وهناك مفاوضات مستمرة مع الشركة المنتجة لزيادة كميات اللقاح بسبب الاقبال الكبير من المواطنين على المنافذ التلقيحية".

واضاف العبيدي أنَّ "اللقاح يعد السبيل الوحيد لمقارعة الفيروس، ويمنع دخول المستشفيات بسبب الاصابات الحرجة ويبعد الناس عن شبح الموت".

وبين أنَّ "الوزارة استطاعت أن تميز الموجة الحالية بانها احدى الطفرات الوراثية المتحورة التي تتعرض لها السلالة لمرات عديدة، واعتمدت المؤسسات الصحية على الاعراض السريرية للامراض التي ظهرت بالفترة الاخيرة واثبتت وجود سلالة "دلتا" التي اصابت الاعمار الصغيرة، والفئات الشبابية"، مبيناً "ارتفاع الاصابات باعداد كبيرة لم يسبق لها مثيل من قبل، والوفيات سريعة جدا، وهي اكثر فتكا وانتشارا بين الناس وعالية الخطورة لغير الملقحين".

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