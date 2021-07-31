9 ملايين مواطن سجَّلوا في مبادرة «داري»

2021/07/31 | 02:39 - المصدر: الصباح

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بغداد: معتز عباس

ذكر مستشار رئيس الوزراء صباح عبد اللطيف، امس الجمعة، أنَّ "عدد الذين دخلوا عبر البوابة الالكترونيَّة لمبادرة داري بلغ نحو تسعة ملايين مواطن"، مشيرا إلى أنَّ "مليونين ونصف المليون أكملوا متطلبات التسجيل بشكل كامل".

وأضاف عبد اللطيف، في حديث لـ"واع"، أنَّ "البلاد بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحل الازمة"، مبينا أنَّ "المبادرة ستغطي 550 ألف قطعة أرض فقط كمحاولة لتخفيف الازمة".

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