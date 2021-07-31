المفوضيَّة: موعد الانتخابات لن يتأثر بدعوات الانسحاب

2021/07/31 | 02:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

استبعدت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، امس الجمعة، تأثير دعوات الانسحاب في موعد الانتخابات التي من المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، مؤكدة أنها أنهت العديد من مراحل العملية الانتخابية وأمنت جميع المستلزمات الخاصة بيوم الاقتراع.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة الانباء العراقية (واع): إنَّ "المفوضية أنهت العديد من مراحل العملية الانتخابية وتعمل ضمن مرحلة الاقتراع وأنهت المصادقة على أسماء المرشحين وأجرت أرقام القرعة التسلسلية الانتخابية للمرشحين اضافة إلى طباعة البوسترات والدليل الخاص بالمرشحين للتصويت الخاص"، لافتة إلى أنَّ "المفوضية شرعت في طباعة ورقة الاقتراع الخاصة بالمرشحين".

وأكدت الغلاي أنَّ "مفوضية الانتخابات جاهزة وعلى أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر"، منوهة بأن "باب الانسحابات أغلق في يوم 20 / 6/ 2021".

وبشأن عقوبات المرشحين المخالفين، أوضحت الغلاي، أنه "اذا كان هناك تأثير في الناخبين لغرض ضمان أصواتهم من قبل المرشحين، واذا كانت هناك شكوى مثبتة بأدلة، ترفع إلى شعبة الشكاوى في المفوضية والأخيرة تقوم بالنظر فيها ورفعها لمجلس المفوضين".

وبخصوص انسحاب المرشحين، أكدت الغلاي، أنَّ "هناك 3249 مرشحاً لم يقدم اي منهم طلباً رسمياً تحريرياً إلى المفوضية للانسحاب"، موضحة أنَّ "موعد الانتخابات لن يتأثر بأي دعوة للانسحاب كون المفوضية شرعت بطباعة ورقة الاقتراع الخاصة بالمرشحين".

وأعربت عن أملها في أن "لا تؤثر تلك التصريحات في الناخبين كون مشاركتهم هي حق لبناء العراق ويجب أن تكون هناك وقفة واحدة في يوم 10 تشرين الاول المقبل 2021 لضمان وحماية الأصوات".

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