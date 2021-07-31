حزب تونسي يؤكد اعتقال رئيسه بعد انتقاده سعيّد

2021/07/31 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حزب "أمل وعمل" التونسي، الجمعة، أن قوات الأمن أوقفت رئيسه، النائب ياسين العياري، المعروف بانتقاده الرئيس، قيس سعيّد، وذلك بعدما ندد على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية ووصفها بأنها "انقلاب عسكري".

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