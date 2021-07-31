2021/07/31 | 03:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن مركز البحث الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، عن تسجيل هزة أرضية متوسطة القوة بمنطقة حمالة في ولاية ميلة.وجاء في بيان عن المركز: "وقعت هزة أرضية أمس الجمعة بلغت 3.5 درجة على سلم ريختر، ومركز الهزة حدد بـ3 كم شمال غرب حمالة بولاية ميلة".المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب ولاية ميلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب ولاية ميلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).