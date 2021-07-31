2021/07/31 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي شهدته مدينة نانجينغ الصينية مؤخرا إلى خمس مقاطعات، بالإضافة إلى العاصمة بكين، ما أدى لوضع مئات الآلاف من السكان تحت قيود الإغلاقات، بالتزامن مع سعي السلطات القضاء على أسوأ تفشٍ عرفته البلاد منذ أشهر.

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