2021/07/31 | 05:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحكى أن سؤالا موحداً وجه ذات يوم إلى ياباني وأفريقي وعربي حول رأي كل منهم في انقطاع الكهرباء.الياباني الذي أصيب بما يشبه الصدمة الحضارية أجاب: "ماذا يعني انقطاع الكهرباء؟.أما الأفريقي الذي بدا وكأنه يسمع بالكلمة للمرة الأولى أجاب: "ماذا يعني كهرباء"؟.فيما ارتبك العربي وأجاب بصوت هامس ومذعور: "ماذا يعني ماهو رأيك؟!".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التمرين على العيش في الجحيم العربي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التمرين على العيش في الجحيم العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).