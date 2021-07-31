موسكو تجبر البعثات الدبلوماسية الأميركية على طرد الموظفين الروس

2021/07/31 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن موسكو تجبرها على طرد الموظفين الروس من بعثاتها الدبلوماسية في روسيا، محذّرة من أنّ رحيلهم سيكون له تأثير على العمليات الدبلوماسية الأميركية في هذا البلد.

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