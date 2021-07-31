تجليات علي جمعة لسد النهضة - عادل صوما

2021/07/31 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما منذ أكثر من ستين سنة نُشرت دراسات بريطانية عن أزمة مياه نهر النيل التي ستحدث في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين وورطة مصر فيها بصفتها دولة مصّب، لكن عبد الناصر كان مشغولا آنذاك بتصدير الثورة للبلاد العربية خصوصاً الدول الملكية، وتجييش العرب لمحاربة الاستعمار وأعوانه وذنب الأفعى إسرائيل، والبحث عن زعامة عربية تشبه الخلافة.



وجاء أنور السادات بعده ولم يبال بما يُقال عن أزمة المياه التي ستوجهها م ......





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