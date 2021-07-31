السلطات الأميركية تصادر ناقلة نفط انتهكت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

2021/07/31 | 06:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة فدرالية أميركية، الجمعة، أوامرها بمصادرة ناقلة نفط متهمة بأنها أوصلت شحنات إلى كوريا الشمالية، ما يشكل انتهاكا للعقوبات الأميركية المفروضة على بيونغ يانغ.

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