بايدن يرجح فرض قيود صحية جديدة لمواجهة كورونا

2021/07/31 | 06:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجّح الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أن تُصدر قريبا في الولايات المتحدة توصيات أو أن تفرض قيودا صحية جديدة لمواجهة كوفيد-19، مرحبا في الوقت نفسه بعودة عجلة التطعيمات إلى الدوران بسرعة في البلاد.

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