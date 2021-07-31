2021/07/31 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الأمم المتحدة من ارتفاع مخاطر المجاعات خلال الأشهر الثلاثة القادمة في 23 منطقة مضطربة في العالم، لاسيما في إقليم تيغراي الإثيوبي واليمن وجنوب السودان ومدغشقر وشمال نيجيريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تحذر من كوارث مجاعة في 23 بقعة مضطربة في العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تحذر من كوارث مجاعة في 23 بقعة مضطربة في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).