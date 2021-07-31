لجان إلكترونية واستهداف لرياضيين.. تحذيرات من تنمر

2021/07/31 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد هزيمتهم للاعبين الصينيين في أولمبياد طوكيو 2020، تعرض بعض أبطال الألعاب إلى موجة من الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القوميين الصينيين.

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