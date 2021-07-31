2021/07/31 | 08:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، عدول شركة لوك أويل(LUKOIL) عن قرار بيع حصة الشركة في حقل (غرب القرنة-2) لشركات صينية، مؤكداً قدرة العراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “لوك أويل” الروسية تعدل عن قرار بيع حصتها بحقل نفطي في العراق المركز الخبري الوطني.

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