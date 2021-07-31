مقابلة خاصة ب -الاتحاد- مع الرفيق باتريك كوبيلي، رئيس الحزب الشيوعي الألماني - ريم حزان

2021/07/31 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريم_حزان قررت المحكمة الدستورية في ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي، 29 تموز، دحض ادعاءات لجنة الانتخابات للبرلمان الألماني بشكل قاطع ورفض جميع الادعاءات، وإلغاء قرار لجنة الانتخابات الصادر في الثامن من تموز، والذي قضى بمنع الحزب الشيوعي الألماني “DKP” من الترشح للانتخابات البرلمانية في أيلول، حيث زعمت اللجنة أن القائمة الشيوعية التابعة للحزب تأخرت في تقديم التقارير المالية، كذريعة لحظر الشيوعيين ومنعهم من ......





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