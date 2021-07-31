الغرب الامبريالي وسياسات -الكيل بمكيالين-: تعاون الصهيونية مع النازية - خليل اندراوس

2021/07/31 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس سياسة المعايير المزدوجة الّتي تتبعها الولايات المتحدة وكلّ الغرب الامبريالي تجاه القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصّة لا تحتاج إلى براهين جديدة، فهذه السياسات لها تاريخ طويل من المواقف العدوانية والعنصرية والشوفينية وغير الإنسانية على مدى أكثر من قرن.لا شكّ بأن ازدواجية المعايير أو سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها الغرب الامبريالي خاصّة الولايات المتحدة تجاه سياسات اسرائيل ال ......





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