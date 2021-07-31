فضيحة بيغاسوس ومسؤولية إسرائيل عن انتهاكات حقوق الإنسان - ماهر الشريف

2021/07/31 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماهر_الشريف قررت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام تشكيل لجنة للتحقيق في ما صار يُعرف بفضيحة نظام التجسس بيغاسوس، وذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية تداولتها بصورة خاصة صحف "الواشنطن بوست" و"الغارديان" و"لوموند" أن برنامج بيغاسوس الذي طورته مجموعة "NSO" الإسرائيلية، قد استخدم للتجسس على صحافيين وناشطين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، إلى جانب زعماء دول ورؤساء حكومات ودبلوماسيين في دول عدة.وسيكو ......





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