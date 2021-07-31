ارتفاع عدد ضحايا هجوم ناحية يثرب الى 31 شهيدا وجريحا

2021/07/31 | 08:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مصدر امني عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم داعش على مجلس عزاء في ناحية يثرب ، الى 13 شهيدا و 18 جريحا.وكان عناصر من تنظيم داعش شنّوا هجوماً ، مساء امس، على مجلس عزاء في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد جنوبي صلاح الدين./انتهى9

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