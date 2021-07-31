العراق يناقش حظر تجوال من “نوع جديد”.. ماذا يعني “شبه شامل”؟

2021/07/31 | 08:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت لجنة الأزمة النيابية المتعلقة بجائحة كورونا، اليوم السبت، عن وجود مقترح للحظر قد يكون “شبه شامل”.

وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، إنه “لغاية الآن لا وجود لقرار بفرض حظر شامل للتجوّل”، مستدركاً، أنّ “هناك مقترحات لفرض حظر صحي يجري بحثه”.

وأضاف أنّ “الحظر المقترح لن يكون لمدة 24 ساعة، بل توجد فترة سماح تبدأ صباحاً وتنتهي في الساعة الثانية أو الثالثة بعد الظهر، من أجل السماح للمواطنين بتلقي اللقاحات، وممارسة بعض المؤسسات لمهامها، وإنجاز بعض الأعمال الخاصة”.

ولفت إلى أنّ الحظر المقترح يمكن أن يكون “شبه شامل”، مضيفاً: “سيسمح للمواطنين الحاصلين على بطاقة اللقاح بالتجوّل لمدة 24 ساعة”.

ولفت إلى أنّ هذا المقترح سيكون بديلاً عن الحظر الشامل، وسيؤدي إلى إغلاق جميع الأماكن التي تشهد تجمعات.

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