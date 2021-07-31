شركة مصافي الشمال تتعرض لهجوم بصاروخ محلي الصنع

2021/07/31 | 09:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقذوف تبين عبارة عن صاروخ صنع محلي ولم تسجل خسائر مادية أو بشرية.

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