أجوبة على 9 أسئلة هامة تخص كورونا واللقاح.. رشا رحيم

2021/07/31 | 09:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتبت الباحثة في العلوم الطبية رشا رحيم:

سأحاول أن أركز على بعض النقاط التي قد تثير تساؤلات الناس بخصوص السلالة الجديدة واللقاح للأطفال والبالغين.

لماذا يتم تطعيم الأشخاص المصابين بالفيروس؟

أولاً: من المتوقع أن تصاب نسبة من الملقحين بفايروس كورونا.

أكثر اللقاحات فعالية هي لقاحات mRNA، وهي فعالة بنسبة تتراوح بين 91 – 95٪ في الوقاية من الأعراض الشديدة والوفاة. وتعتبر اللقاحات أيضًا جيدة جدًا في تقليل انتقال الفيروس إلى أشخاص آخرين (40-60٪).

ثانيا: إن اللقاحات نفسها لا تحميك؛ لكنها تدعم جهازك المناعي وتبرمجه لمعرفة الفايروس.

إذا كان جهازك المناعي لا يعمل بشكل جيد بسبب أمراض مختلفة كالسرطان أو بعض الأدوية المضعفة للمناعة أو أمراض أخرى؛ فإن اللقاح لن يكون فعالًا كما هو الحال مع شخص لديه جهاز مناعة جيد. لهذا السبب نحتاج جميعًا إلى الحصول على اللقاح لحماية بعضنا البعض. (ملاحظة صحية عامة: ينطبق هذا أيضًا على كل الأمراض واللقاحات كالإنفلونزا والحصبة والسل الرئوي وغيرها!).

لماذا يتم فحص الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كوفيد في كل حال؟

حتى إذا تم تطعيمك، فلا يزال بإمكانك الإصابة بالفيروس ومن المحتمل أن تنقله للآخرين، حتى لو كانت لديك أعراض خفيفة. لذلك، انت ما زلت بحاجة إلى اتباع نصائح الصحة العامة وإجراء الفحوصات إذا كانت لديك أعراض.

لماذا ارتفعت أرقام الاصابات والوفيات مرة أخرى الآن؟

السبب الأول هو انتشار سلالة دلتا الجديدة والسبب الآخر زيادة الاختلاط والاجتماع وإعادة افتتاح المجتمعات.

ماذا عن الأطفال؟

يمكن أن يصاب الأطفال بفيروس كوفيد – بما في ذلك متغير دلتا.

يمكن أن يصاب الأطفال بأعراض شديدة عند إصابتهم بالفايروس، بما في ذلك المضاعفات النادرة التي تسمى (MIS-C.



Multisystem inflammatory syndrome).

يمكن للأطفال أيضا الإصابة بما يعرف بـ longcovid.



أو الإصابة لفترة طويلة.

يعتمد الأطفال على البالغين لإيجاد توازن بين حمايتهم من الفايروس وممارسة حياتهم الطبيعية.

كيف أحمي طفلي من متغير دلتا؟

طرق لحماية الأطفال:

أولاً :الحد من الاتصالات الاجتماعية غير الضرورية.

ثانياً: إجراء أنشطة اجتماعية في الهواء الطلق (تهوية!).

ثالثاً: تجنب النشاطات الاجتماعية غير الضرورية عندما يتوفر بديل كاختيار تناول الطعام في الهواء الطلق بدل ازدحام المطعم.

رابعاً: شجع ابنك المراهق على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

خامساً: تأكد من حصول أفراد الأسرة الأكبر سنًا على لقاحهم.

بسبب متغير دلتا هل نحتاج أو سنحتاج إلى جرع مقوية للقاح؟

الجواب الآن (لا نعلم).



ويعمل علماء الأوبئة الحقيقيون (ليس علماء الفيس بك وفديوات لايف الطشة) على عاملين رئيسيين لكي يحددوا الجواب، وهما:

1) ايجاد دليل عن طريق البيانات والأبحاث على أن المناعة في المجتمعات المحصنة تتضائل.

2) ظهور مايعرف بالسلالة الهاربة escape variant – بمعنى ظهور سلالة لا يعمل اللقاح عليها.

فقط في حالة اثبات هذه الحالتين، عندها فقط يمكن أن تضيف الشركات جرعة مقوية، وقد بدأت شركة فايزر Pfizer في إجراء تجارب للتخلص من التأخير المحتمل في الجرعة المنشطة الثالثة في حالة الحاجة للجرعة الثالثة.

هل يجب أن اقلق بشأن متغير او سلالة دلتا فقط؟

الجواب هو نعم و لا.

أصبحت “دلتا” مهيمنة في جميع أنحاء العالم. يوجد أيضًا متغيرات “ذات أهمية” ولكنها ليست مقلقة بعد: Kappa و Lambda و Epsilon و Eta و Theta و Iota و Zeta و gamma….

وما دام السفر مفتوحاً بين البلدان فهنالك الكثير من الاختلاط العالمي في المطارات و الطائرات. لذا، فإن إجراءات الصحة العامة مهمة.

أنا أكره الوباء حقًا.وأكره حظر التجول.

نستطيع أن نوقف الوباء ونحافظ على اقتصادنا مفتوحاً عن طريق:

لبس كمامتك.

تجنب نشر المعلومات الخاطئة.

احصل على اللقاح عندما يحين دورك.

تجنب الازدحام واحرص على التهوية الجيدة .

التباعد الاجتماعي مازال مهمًا.

هل يمكن للأطفال الحصول على اللقاح؟

ليس بعد.

بدأ التطعيم للأطفال من سن 12 عامًا فما فوق في بلدان محددة كالولايات المتحدة وبعض الدول الاوربية- وهو متاح للأطفال فوق ال ١٨ سنة حسب بروتوكولات منظمة الصحة العالمية.

في بعض البلدان يمكن تلقيح الأطفال دون سن ١٢ سنة إن كان خطر الفايروس يمكن أن يقضي على الطفل، كما ويجب مراجعة فريق المستشفى المتخصص لتقرير حاجة الطفل للقاح”.

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