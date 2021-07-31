الصحة تفتح منافذ اللقاح خلال العطل والاجازات وبدفعتي عمل

2021/07/31 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ فعَّلت وزارة الصحة والبيئة توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضية بتمديد فتح المنافذ التلقيحية حتى المساء بعد أن كان عملها للساعة الواحدة ظهرا، بينما اعلنت تفاوضها مع شركة فايزر لتوريد كميات اكبر من اللقاحات.وكان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي اعلن مؤخرا اصدار توجيهات لوزارة الصحة بتمديد عمل المراكز الصحية الخاصة […]

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