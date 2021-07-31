بعد هجوم ناحية يثرب .. الحكيم يطالب الجهات المعنية بالعمل الجاد والمهني والحفاظ على امن واستقرار المناطق المحررة

2021/07/31 | 09:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالب رئيس تحالف / عراقيون / عمار الحكيم الجهات المعنية بالعمل الجاد والمهني والحفاظ على امن واستقرار المناطق المحررة .وقال الحكيم في بيان : " تابعنا بقلق الاعتداء الارهابي الذي طال مجلس عزاء في ناحية يثرب بصلاح الدين ، والذي راح ضحيته نحو ٢٥ شهيدا وجريحا".واضاف :" اذ نستنكر هذا العمل الاجرامي فاننا نطالب الجهات المعنية بالعمل الجاد والمهني لسد الثغرات الهشة والرخوة والحفاظ على امن واستقرار المناطق المحررة ".وشن مسلحو تنظيم داعش مساء امس هجوما على مجلس عزاء في ناحية يثرب ، ادى الى استشهاد واصابة العديد من المواطنين ./انتهى9

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