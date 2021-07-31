عمار كطعمة يحذر من تكرار العمليات الارهابية في محيط المدن الحيوية ... ويدعو الى اتخاذ اجراءات عاجلة لايقافها

2021/07/31 | 09:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حذر النائب عمار طعمة رئيس كتلة / النهج الوطني / من تكرار العمليات الارهابية في محيط المدن الحيوية ، فيما دعا الى اتخاذ اجراءات عاجلة لايقافها .وقال طعمة في بيان :" ان الارهاب الاعمى نفذ هجومًا غادرا على مجلس عزاء في ناحية يثرب ، في اسلوب تكرر كثيرا في الاشهر الماضية دونما ردود حكومية رادعة تتناسب مع جسامة التضحيات التي توقعها هذه الهجمات الارهابية ، مع ضعف واضح في ايقاف الاستنزاف الذي تتعرض له القوات الامنية والمدنيين العزل" .واوضح :" ان المؤشرات تدلل بوضوح على تنامي تمدد التنظيمات الارهابية في محيط المدن الحيوية وتزايد الحواضن بشكل واضح ، وهو ما يتطلب التركيز على مجموعة اجراءات منها تنفيذ عمليات تطهير واسعة تنجزها قوات نخبة تنهي جميع الحواضن وبؤر التخاذل التي تمهد مقدمات العمليات الارهابية ، وتنشيط العمل الاستخباري واشراك مواطني تلك المناطق في تعزيز جهود ملاحقة التنظيم الارهابي (داعش)، و مراجعة اداء القيادات العسكرية والامنية العليا واستبدالها بقيادات كفوءة مهنية وطنية نزيهة ميدانية ".وطالب طعمة بتوحيد القيادة والسيطرة ومتابعة تطبيقها على الارض ، خصوصًا في المناطق الساخنة التي تتكرر فيها الهجمات الارهابية بما يمنع تشتت الجهودوتقاطعها ويضمن اغلاق جميع الثغرات .كما دعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الى تشكيل لجنة من كبار الضباط الاكفاء وذوي الخبرة والتجربة في محاربة الارهاب ، لتقييم تلك القواطع ميدانيًا والوقوف على اسباب الخلل المزمن ومناشئ التقصير التي تتسبب في خسارة دماء بريئة بشكل متكرر .وطالب باعادة النظر بقيادات المواقع الاستخبارية في الوزارات الامنية العليا وامتدادها الميداني التي اثبتت الخروقات الاخيرة المتكررة تقصيرها وفشلها الواضح ، خصوصًا وان قوام المواجهة والحرب ضد الارهاب تعتمد بشكل اساسي على عمل ونشاط تلك الاجهزة .ودعا رئيس الجمهورية الى القيام باداء مسؤولياته الدستورية والوطنية والاخلاقية في المصادقة على احكام الاعدام القطعية الصادرة بحق مجرمي الارهاب والتي تتجاوز آلاف الاحكام ./انتهى9

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