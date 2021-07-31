اليويفا يكشف عدد الجماهير المسموح في مباراة السوبر الأوروبي

2021/07/31 | 09:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، أنه يمكن حضور 13 ألف مشجع في مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي ستجمع بين تشيلسي وفياريال الشهر المقبل، في بلفاست بإيرلندا الشمالية.وسيلتقي تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا مع فياريال بطل الدوري الأوروبي في 11 أغسطس المقبل، ولن يسمح للجماهير بدخول الملعب إلا بعد إظهار سلبية اختبار فيروس كورونا.وذكر “اليويفا” أن التقدم بطلبات للحصول على تذاكر المباراة بدأ بالفعل، وأضاف أن حاملي التذاكر، يتطلب منهم تقديم ما يفيد بنتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا لدخول الملعب، بينما سيخضع المشجعون من خارج البلد المضيف للقواعد التي تتبعها الدولة، فيما يتعلق بكورونا.وأضاف “اليويفا” […]

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