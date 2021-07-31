أهمية النظرية الماركسية: افتتاحية العدد الأول لمجلة “الدفاع عن الماركسية” - آلان وودز

2021/07/31 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آلان_وودز ننشر هنا ترجمة افتتاحية العدد الجديد من مجلة “الدفاع عن الماركسية”، المجلة النظرية للتيار الماركسي الأممي، والتي يمكنك طلبها عبر الإنترنت (بالإنجليزية).كلمة لقرائنا«يجب أن تكون المجلة التي ترغب أن تكون أداة المادية المكافحة جاهزة للقتال، بمعنى أنها يجب أن تدين بلا كلل وتحارب “خدام الكهنوت ذوو الشهادات”، سواء كانوا يعتبرون أنفسهم ممثلين العلم الرسمي أو يدعون أنهم دعاة “ديمقراطيو ......





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