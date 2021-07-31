2021/07/31 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشرطة البولندية عن تفكيك "مشغّل" غير قانوني للبتكوين...داخل مقرها الرئيسي في وارسو.

وقال الناطق باسم الشرطة البولندية ماريوش تساركا لقناة "تي في ان 24" إن "موظفا حكوميا وليس عنصرا من الشرطة...



حوّل طاقة كهربائية لتصنيع البتكوين، وذلك في مقرّ الشرطة ذاته للأسف الشديد".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اكتشفنا الأمر بسرعة نسبيا".. الشرطة البولندية تعلن ضبط جريمة داخل مقرها ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اكتشفنا الأمر بسرعة نسبيا".. الشرطة البولندية تعلن ضبط جريمة داخل مقرها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).